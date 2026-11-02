Полесье запретило своему легионеру сыграть за сборную против россиян

Полесье отреагировало на вызов своего полузащитника Андрусва Араухо в сборную Венесуэлы на товарищеский матч против россиян, который запланирован на 17 ноября в Краснодаре.

Житомирский клуб на официальном сайте выступил с заявлением, отметив, что уведомил Федерацию футбола Венесуэлы, что не дает разрешения игроку на поездку на территорию страны-агрессора и участие в этом поединке.

При этом "волки" не препятствуют участию полузащитника в товарищеском матче со сборной Страны Басков, который должен состояться 14 ноября.

"ФК Полесье официально уведомил Федерацию футбола Венесуэлы, что клуб не дает разрешения Андрусву Араухо на поездку в россию и участие в товарищеском матче против ее сборной, запланированном на 17 ноября 2026 года на территории страны-агрессора. Позиция клуба также распространяется на тренировки, подготовительные мероприятия и другие активности, связанные с этим поединком.

В то же время Полесье не возражает против участия футболиста в матче сборной Венесуэлы против сборной Страны Басков, который состоится 14 ноября в Бильбао, Испания. Организация его пребывания в сборной и дальнейший маршрут должны исключать поездку в россию и любое участие в мероприятиях, связанных с матчем против российской команды", - говорится в заявлении Полесья.

Ранее сообщалось, что два игрока Шахтера получили вызов в сборную Бразилии.

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