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Футбол

Кривбасс - Динамо 0:2: обзор матча и результат игры 02.11.2026

Удаление рекордсмена не помешало киевлянам одержать гостевую победу.
Сегодня, 16:35       Автор: Игорь Мищук
Динамо обыграло Кривбасс / ФК Динамо Киев
Динамо обыграло Кривбасс / ФК Динамо Киев

В понедельник, 2 ноября, Кривбасс принимал на своем поле Динамо в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги.

В этом поединке лидер киевской команды Андрей Ярмоленко отличился историческим голом, отдал результативную передачу, заработал удаление, а "бело-синие" обыграли в гостях соперника со счетом 2:0.

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Динамо повело во встрече на 18-й минуте усилиями Матвея Пономаренко. Ярмоленко принял заброс на правом фланге, выполнил подачу в центр штрафной, а нападающий головой переправил мяч в сетку. После длительной проверки на видеоповторах на предмет офсайда арбитр взятие ворот засчитал.

Перед перерывом гости получили право на пенальти за фол Владимира Виливальда на Пономаренко. К отметке подошел Ярмоленко и уверенно переиграл Александра Кемкина. Этот гол стал для 37-летнего футболиста 125-м в национальном первенстве, что сделало его лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины.

Тем не менее вскоре Ярмоленко записал себе в пассив еще и удаление, заработав прямую красную карточку за грубый фол против Джовани, и оставил команду вдесятером под занавес первого тайма.

Во второй половине матча Кривбасс, имея численное преимущество, пытался исправить ситуацию, однако динамовцы сохранили победный результат.

Набрав 22 очка, Динамо поднялось на третью строчку в турнирной таблице УПЛ. Кривбасс с шестью баллами идет на предпоследней 15-й позиции.

Статистика матча Кривбасс - Динамо 11-го тура чемпионата Украины

Кривбасс - Динамо 0:2

Голы: Пономаренко, 18, Ярмоленко, 43 (пен.)

Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 15 - 3
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 8 - 5
Фолы: 14 - 11

Кривбасс: Кемкин - Машаду, Пидгурский, Виливальд, Джонс, Боржес - Лин, Шевченко (Сантьяго, 86), Нави, Джовани (Годя, 63) - Сек (Качвеле, 63).

Динамо: Бущан - Тымчик (Биловар, 90), Кендзера, Тиаре, Дубинчак - Пихаленок (Михайленко, 65), Бражко, Шапаренко (Лонвейк, 82) - Ярмоленко, Пономаренко (Мунгенге, 82), Шола (Волошин, 65).

Предупреждения: Пидгурский, Виливальд, Джовани, Джонс - Бражко, Шапаренко, Пономаренко, Волошин.

Удаление: Ярмоленко, 45+5 (прямая красная).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ кривбасс Динамо Киев чемпионат Украины Украинская Премьер-лига

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