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НХЛ: Каролина разгромила Виннипег, Анахайм разбил Оттаву

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 11:25       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

В ночь на понедельник, 2 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 2 ноября

Каролина – Виннипег – 7:0 (1:0, 4:0, 2:0)

Вашингтон – Миннесота – 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)

Филадельфия – Юта – 6:3 (1:1, 2:0, 3:2)

Рейнджерс – Эдмонтон – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Анахайм – Оттава – 6:3 (0:3, 3:0, 3:0)

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НХЛ: Каролина разгромила Виннипег, Анахайм разбил Оттаву
НХЛ: Каролина разгромила Виннипег, Анахайм разбил Оттаву

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