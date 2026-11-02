"Люди в нем сомневались": Вольфф прокомментировал чемпионство Антонелли

Руководитель Мерседес Тото Вольфф прокомментировал чемпионский титул Андреа Кими Антонелли.

Напомним, что итальянский пилот досрочно стал чемпионом мира по итогам Гран-при Мексики.

По словам Вольффа, когда Кими занял место Льюиса Хэмилтона многие просто похоронили Мерседес. Никто не верил в успех молодого пилота.

Он выигрывает в младших сериях, затем проводит тяжелый сезон в Ф-2, и уже тогда люди начали сомневаться. А когда Льюис сказал мне, что уходит в Феррари, я тут же подумал, что нужно посадить его за руль. Но люди в нем сомневались.

Я вспоминал, что из-за этого решения от нас ушли два спонсора. Они подумали: кто вообще этот пацан? Были и другие, кто остался с нами до сегодняшнего дня, некоторые из них сейчас здесь и сполна пожинают плоды этого успеха после непростого года.

Люди говорили, что ему вообще не место в Ф-1, что ему стоит пойти в маленькую команду. Десять гонок без очков, слезы в Спа, а теперь вот это. Я невероятно горжусь всей командой: каждый продолжал верить в него, и он показал результат