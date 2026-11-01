НБА: Михайлюк с Ютой уступил Портленду, Сан-Антонио обыграл Миннесоту
В ночь на воскресенье, 1 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НБА в рамках которого были сыграны семь матчей.
Результаты матчей НБА за 1 ноября
Юта – Портленд 90:112 (18:27, 24:32, 22:29, 26:24)
Юта: Питерсон (16), Маркканен (13), Бэйли (9 + 7 подборов), Джордж (8), Хэйс (7 + 7 подборов) – старт; Сенсабо (12), Коллиер (8), Бамба (6), Михайлюк (6), Филиповски (5), Грин (0), Окоги (0).
Портленд: Авдия (24), Лиллард (22 + 5 потерь), Хендерсон (14), Камара (14), Клинган (4 + 9 подборов) – старт; Холидэй (14), Ян Ханьсэнь (6), Крейчи (5), Янгблад (3), Р. Уильямс (3), Поттер (2), Сиссоко (1), Карлсон (0).
Шарлотт – Филадельфия 104:109 (37:27, 17:30, 29:20, 21:32)
Шарлотт: Миллер (24), Рид (14), Диабате (10 + 8 подборов), Шредер (4 + 7 передач), Джеймс (4) – старт; Аллен (27), О'Нил (8), Колкбреннер (6), Салон (5), Андерсон (2).
Филадельфия: Макси (38), Браун (16), Эджкомб (10 + 8 подборов), Уэйд (4 + 10 передач), Бона (2) – старт; Саймонс (19), Уокер (12), Файлон (5), Колдуэлл-Поуп (3), Эдвардс (0).
Новый Орлеан – Атланта 121:99 (35:18, 28:30, 29:26, 29:25)
Новый Орлеан: Фирс (20 + 7 передач), Мерфи (15), Уильямсон (15), Джонс (11), Маткович (8 + 10 подборов) – старт; Бей (25), Куин (8 + 8 подборов), Матурин (7), Уотфорд (7), Макгауэнс (3), Риз (2), Джонсон (0).
Атланта: Макколлум (14), Джонсон (13 + 7 подборов), Александер-Уокер (12), Дэниэлс (8), Оконгву (6 + 10 подборов) – старт; Ньюэлл (13), Флемингс (12 + 6 передач), Дорт (11), Уиггинс (10), Лэндейл (0), Финни-Смит (0), Кисперт (0).
Мемфис – Сакраменто 136:105 (27:21, 39:34, 42:25, 28:25)
Мемфис: Бузер (27 + 9 подборов + 7 потерь), Спенсер (10 + 13 передач), Кауард (10 + 7 подборов), Иди (4), Уэллс (4) – старт; Стюарт (24), Джексон (21), Грант (14), Смолл (7), Хендрикс (6), Мэйшэк (2), Лопес (2), Мюррэй (2), Проспер (2), Купер (1).
Сакраменто: Эйкафф (38), Хантер (19), Лавин (11), Сабонис (11 + 14 подборов + 8 передач), Ачиува (6) – старт; Монк (8), Мобо (6), Плауден (4), Шарп (2), Карабан (0), Клиффорд (0).
Милуоки – Кливленд 111:136 (25:24, 21:48, 30:37, 35:27)
Милуоки: Хирро (15), Кузма (14), Тернер (10 + 7 подборов), Роллинз (9 + 7 передач), Хакес (8 + 7 подборов) – старт; Уэйр (19 + 10 подборов), Беррис (14), Эмент (14), Якучионис (5), Трент (3), Дженг (0), Грин (0).
Кливленд: Э. Мобли (27), Аллен (25 + 11 подборов), Митчелл (15), Харден (13 + 7 передач), Уотсон (5 + 6 передач) – старт; Томас (13), Брайант (11), Проктор (9), Хезоня (8 + 11 подборов), Меррилл (6), Портер (2), Энаруна (2), Миникс (0).
Сан-Антонио – Миннесота 121:111 (34:28, 26:33, 33:27, 28:23)
Сан-Антонио: Вембаньяма (43 + 7 подборов + 6 блок-шотов), Харпер (25 + 7 подборов + 6 передач), Фокс (22 + 8 подборов + 7 передач), Васселл (9), Касл (0) – старт; Шэмпени (12), Брайант (6), К. Джонсон (2), Корнет (2 + 8 подборов).
Миннесота: Досунму (27 + 9 подборов), Макдэниэлс (19), Куминга (19), Беранже (12), Болл (10 + 8 подборов + 5 потерь) – старт; Кларк (10), Хайлэнд (6), Лайлс (6), Шэннон (2).
Хьюстон – Оклахома-Сити 119:98 (35:26, 27:25, 30:24, 27:23)
Хьюстон: Смит (30 + 9 подборов), Смарт (24), Шенгюн (16 + 9 подборов + 9 передач), Дюрэнт (14), Томпсон (8) – старт; Кроуфорд (8), Исон (8), Торнтон (5), Богданович (4), Тшибве (2), Тэйт (0), Капела (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (26), К. Уильямс (11 + 7 подборов), Маккейн (10), Хартенштайн (10 + 7 подборов), Митчелл (6) – старт; Стирц (11), Мара (7 + 9 подборов + 4 блок-шота), Дикс (7), Барнхайзер (5), Джейлин Уильямс (3), Пиви (2).
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