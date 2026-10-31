Норрис опередил Антонелли на 0,001 секунды перед Гран-при Мексики

Пилот McLaren Ландо Норрис показал лучшее время в заключительной тренировке перед Гран-при Мексики Формулы-1.

Норрис проехал быстрейший круг на автодроме имени братьев Родригес за 1 минуту 17,600 секунды. Антонелли стал вторым, уступив лидеру минимальную долю секунды.

Третье время показал пилот Ferrari Шарль Леклер, который проиграл Норрису 0,117 секунды. Четвертым стал Оскар Пиастри из McLaren, а пятерку лучших замкнул Макс Ферстаппен из Red Bull. Нидерландец также имеет штраф в одну позицию на стартовой решетке воскресной гонки.

Главная интрига уик-энда связана с чемпионской гонкой. 20-летний Антонелли может досрочно стать самым молодым чемпионом Формулы-1 в истории. Для этого итальянцу достаточно финишировать в воскресенье не ниже девятого места.

Ближайший преследователь Антонелли Джордж Расселл отстает на 123 очка и должен выиграть Гран-при Мексики, чтобы сохранить интригу в борьбе за титул.

Японец Рё Хиракава, заменивший Эстебана Окона в Haas, занял 19-е место. Для 32-летнего пилота это дебютный уик-энд в Формуле-1.

Напомним, ветеран Формулы-1 подтвердил срок окончания карьеры.

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