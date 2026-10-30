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Ветеран Формулы-1 подтвердил срок окончания карьеры

Серхио Перес доработает свой контракт с Кадиллак.
Сегодня, 18:25       Автор: Андрей Безуглый
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Пилот Кадиллак Серхио Перес заявил, что его контракт с командой последний в его карьере.

Напомним, что накануне мексиканец подписал с американским коллективом долгсрочное соглашение.

А сейчас признал, что вероятней всего, по истечении этого соглашения закончится и его карьера в Формуле-1.

Можно ли считать, что я обозначил 2029-й как дату своего ухода из Ф-1? Никогда не знаешь, как все сложится, но да, в этом вопросе я все четко обозначил.  

Я мог бы выступать и дольше, потому что мне это нравится, гонки – это моя страсть. Я запросто мог бы остаться здесь еще на 10 лет, потому что мне нравится то, чем я занимаюсь. Однако я приближаюсь к определенному возрасту.

Мои дети, самое ценное в моей жизни, приближаются к очень важному периоду, и я хочу провести с ними как можно больше времени. Так что да, я вполне точно все обозначил: для меня эти три года станут последним контрактом в Формуле-1

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