Томми Фьюри объяснил, почему сорвался реванш с Джейком Полом

По словам британца, он не отказывался от реванша, однако уже имел договоренность о другом бое на предложенную дату.

Британский боксер Томми Фьюри рассказал, почему не состоялся его повторный поединок с американским блогером и боксером Джейком Полом.

Фьюри и Пол встречались на ринге в феврале 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей, нанеся американцу первое поражение в профессиональной боксерской карьере.

После этого соперники неоднократно обсуждали возможность реванша. Недавно команда Пола даже сделала Фьюри предложение о повторном поединке, однако впоследствии американец и его представители заявили, что этот вариант больше не рассматривается, обвинив британца в отказе от боя.

Теперь Томми решил публично объяснить ситуацию и опроверг обвинения.

"Его команда обратилась ко мне, когда у меня уже была согласована дата другого поединка. Почему я должен был соглашаться на бой с Джейком или кем-либо еще, если уже взял на себя обязательства перед другим соперником?" — ответил Фьюри.

Британец также подчеркнул, что готов встретиться с Полом после выполнения своих обязательств.

"Он сделал мне предложение, прекрасно зная о другой дате. Я публично заявлял, что готов драться с Джейком в любое время после этого поединка. В январе, феврале, марте — буквально в любое время", — отметил боксер.

Фьюри считает, что Пол и его команда намеренно создают впечатление, будто именно он избегает реванша.

"Джейк и его команда любят рассказывать всем, что это я бегаю от боя, хотя на самом деле все совершенно наоборот", — добавил британец.

Напомним, Канело и Мбилли подерутся за огромные деньги.

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