iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Роналду оформил хет-трик, забив уже 985 голов в карьере

Португалец еще на три результативных удара приблизился к заветной отметке в 1000 голов.
Вчера, 23:35       Автор: Игорь Мищук
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В четверг, 29 октября, Ан-Наср в домашнем матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии встречался с Аль-Холудом.

Соперники устроили результативное противостояние с восемью голами, а хозяева поля одержали победу со счетом 5:3.

Читай также: Роналду обошел Месси в голосовании за "Золотой мяч всех времен"

Первый тайм команды завершили вничью 2:2, после чего во второй половине встречи хет-трик оформил звездный нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду. Португалец отличился на 66-й, 72-й и 81-й минутах, забив все мячи с игры. Под конец поединка Аль-Холуд еще один гол отквитал.

Благодаря этому хет-трику Роналду довел количество своих голов в карьере до 985-и. Теперь 41-летнему португальскому форварду остается отличиться еще 15 раз, чтобы достичь желаемой отметки в 1000 забитых мячей.

В текущем сезоне на счету Роналду восемь голов и одна результативная передача в 12 матчах за Ан-Наср во всех турнирах.

Напомним, ранее Роналду оштрафовали и отстранили от матчей сборной Португалии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду видео голов ан-наср Чемпионат Саудовской Аравии

Статьи по теме

Ванат оформил первый в карьере хет-трик Ванат оформил первый в карьере хет-трик
Бондаренко отличился голом во втором подряд матче в Саудовской Аравии Бондаренко отличился голом во втором подряд матче в Саудовской Аравии
Роналду оштрафовали и отстранили от матчей сборной Португалии Роналду оштрафовали и отстранили от матчей сборной Португалии
Бондаренко отличился дебютными голами в Саудовской Аравии Бондаренко отличился дебютными голами в Саудовской Аравии

Видео

Роналду оформил хет-трик, забив уже 985 голов в карьере
Роналду оформил хет-трик, забив уже 985 голов в карьере

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: 1/8 финала Кубка Украины, Заря — Кривбасс, Карпаты — Александрия, матч Фиорентины и Аталанты
просмотров
УПЛ: Черноморец и Карпаты завершили матч ничьей, как и Буковина с Кривбассом
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли Шахтеру в 1/8 финала Кубка Украины
просмотров
Ястремская потерпела поражение во втором круге турнира в Гуанчжоу
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:58
Европа23:58
Судаков отличился вторым в сезоне голом за Бенфику
Другие страны23:35
Роналду оформил хет-трик, забив уже 985 голов в карьере
Европа22:18
Лунин претендует на звание автора лучшего сейва месяца в Ла Лиге
Украина21:26
Два игрока Шахтера получили вызов в сборную Бразилии
Украина20:45
Кубок Украины: определились все участники четвертьфинала турнира
Украина20:10
Карпаты прошли Александрию в Кубке Украины
Бокс19:45
"Они дерутся за все, что у них есть": Отец Фьюри оценил его настрой на бой с Джошуа
Европа19:28
Реал вернет из Италии своего воспитанника
Украина18:52
Шахтер потерял из-за травмы одного из лидеров
Формула 118:45
Формула-1 получила формальный повод отменить гонки на Ближнем Востоке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK