Роналду оформил хет-трик, забив уже 985 голов в карьере

Португалец еще на три результативных удара приблизился к заветной отметке в 1000 голов.

В четверг, 29 октября, Ан-Наср в домашнем матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии встречался с Аль-Холудом.

Соперники устроили результативное противостояние с восемью голами, а хозяева поля одержали победу со счетом 5:3.

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Первый тайм команды завершили вничью 2:2, после чего во второй половине встречи хет-трик оформил звездный нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду. Португалец отличился на 66-й, 72-й и 81-й минутах, забив все мячи с игры. Под конец поединка Аль-Холуд еще один гол отквитал.

Благодаря этому хет-трику Роналду довел количество своих голов в карьере до 985-и. Теперь 41-летнему португальскому форварду остается отличиться еще 15 раз, чтобы достичь желаемой отметки в 1000 забитых мячей.

В текущем сезоне на счету Роналду восемь голов и одна результативная передача в 12 матчах за Ан-Наср во всех турнирах.

Напомним, ранее Роналду оштрафовали и отстранили от матчей сборной Португалии.

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