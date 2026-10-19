Роналду оштрафовали и отстранили от матчей сборной Португалии

Португальская футбольная федерация применила санкции к нападающему Криштиану Роналду после того, как тот самовольно покинул расположение сборной во время международного окна на матчи Лиги наций.

Как сообщает официальный сайт организации, 41-летний футболист был отстранен от поединков национальной команды, а также получил денежный штраф.

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"Признать обвиняемого Криштиану Роналду виновным в совершении однократного и умышленного дисциплинарного проступка, предусмотренного пунктом 1 статьи 160 Дисциплинарного регламента ПФФ, применив к нему санкцию в виде дисквалификации на 30 дней и в качестве дополнительной санкции - штраф в размере 255 евро", - говорится в заявлении.

Из-за дисквалификации звездный футболист пропустит ближайшие матчи португальской сборной, которые она проведет в рамках Лиги наций против Дании (14 ноября) и Уэльса (17 ноября).

Напомним, что в конце сентября Роналду после того, как не вышел на поле в поединке второго тура Лиги наций против Норвегии (2:1), покинул расположение сборной Португалии из-за конфликта с главным тренером Жорже Жезушем и недовольства количеством своего игрового времени и не принимал участие в последующих поединках с Данией (4:2) и Норвегией (2:1).

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