"Я должен принять это": Тренер Португалии отреагировал на решение Роналду уйти из сборной

Жорже Жезуш рассчитывал, что звездный футболист пока не будет завершать карьеру.

Главный тренер Португалии Жорже Жезуш оценил решение нападающего Криштиану Роналду завершить карьеру в сборной.

По словам наставника национальной команды, он думал, что сможет еще рассчитывать на футболиста в дальнейшем, но принимает его позицию.

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"Криштиану - мировая легенда, образец для подражания, для Португалии и национальной сборной. Я повесил его огромную фотографию в нашей раздевалке, чтобы все молодые игроки могли смотреть на него каждый день. Я просил его продолжить карьеру в сборной, потому что он был нужен мне рядом. Но я должен принять его решение. Он всегда будет оставаться в сердцах португальского народа. Он навсегда останется иконой португальского футбола", - приводит слова тренера A Bola.

Напомним, что в конце сентября во время предыдущего международного перерыва Роналду самовольно покинул расположение сборной Португалии из-за конфликта с Жезушем. Позже по итогам инцидента футболист был дисквалифицирован Португальской футбольной федерацией на 30 дней и оштрафован на 255 евро. 5 ноября португалец объявил о завершении международной карьеры.

Ранее Роналду обратился к болельщикам после завершения карьеры в сборной.

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