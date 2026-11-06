iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Я должен принять это": Тренер Португалии отреагировал на решение Роналду уйти из сборной

Жорже Жезуш рассчитывал, что звездный футболист пока не будет завершать карьеру.
Сегодня, 22:45       Автор: Игорь Мищук
Жорже Жезуш / Getty Images
Жорже Жезуш / Getty Images

Главный тренер Португалии Жорже Жезуш оценил решение нападающего Криштиану Роналду завершить карьеру в сборной.

По словам наставника национальной команды, он думал, что сможет еще рассчитывать на футболиста в дальнейшем, но принимает его позицию.

Читай также: Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии

"Криштиану - мировая легенда, образец для подражания, для Португалии и национальной сборной. Я повесил его огромную фотографию в нашей раздевалке, чтобы все молодые игроки могли смотреть на него каждый день. Я просил его продолжить карьеру в сборной, потому что он был нужен мне рядом. Но я должен принять его решение. Он всегда будет оставаться в сердцах португальского народа. Он навсегда останется иконой португальского футбола", - приводит слова тренера A Bola.

Напомним, что в конце сентября во время предыдущего международного перерыва Роналду самовольно покинул расположение сборной Португалии из-за конфликта с Жезушем. Позже по итогам инцидента футболист был дисквалифицирован Португальской футбольной федерацией на 30 дней и оштрафован на 255 евро. 5 ноября португалец объявил о завершении международной карьеры.

Ранее Роналду обратился к болельщикам после завершения карьеры в сборной.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду сборная Португалии жорже жезуш

Статьи по теме

"Я отдал все ради Португалии": Роналду обратился к болельщикам после завершения карьеры в сборной "Я отдал все ради Португалии": Роналду обратился к болельщикам после завершения карьеры в сборной
Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
Мальдера озвучил основную цель сборной Украины в Лиге наций Мальдера озвучил основную цель сборной Украины в Лиге наций
"Должен передать эстафету другим": Мальдера рассказал, почему не вызвал Ярмоленко в сборную "Должен передать эстафету другим": Мальдера рассказал, почему не вызвал Ярмоленко в сборную

Видео

НХЛ: Бостон разгромил Питтсбург, Коламбус вырвал победу у Далласа
НХЛ: Бостон разгромил Питтсбург, Коламбус вырвал победу у Далласа

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: первые матчи туров европейских чемпионатов
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко стал рекордсменом
просмотров
УПЛ: Полесье победило Верес, Оболонь и Левый Берег сыграли вничью
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль уступил Фенербахче, Комо уничтожил Ланс, победы Реала, Манчестер Сити и Арсенала
просмотров

Последние новости

Европа22:45
"Я должен принять это": Тренер Португалии отреагировал на решение Роналду уйти из сборной
Лига наций21:40
Мальдера озвучил основную цель сборной Украины в Лиге наций
Лига наций20:55
"Должен передать эстафету другим": Мальдера рассказал, почему не вызвал Ярмоленко в сборную
Европа и мир20:12
Украина уверенно обыграла Великобританию на Европейском кубке наций по хоккею
Формула 119:15
Гран-при Бразилии: Норрис показал лучший результат в первой практике
Бокс19:05
Бокс: расписание боев
Бокс18:58
"Ему не место на ринге": Фьюри скептически отнесся к бою Уайлдера против Опетаи
Европа18:11
Зубков выбыл на длительный срок из-за травмы
Украина17:32
Ярмоленко дисквалифицирован после удаления в историческом матче
Украина16:20
УПЛ: Полесье победило Верес, Оболонь и Левый Берег сыграли вничью
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK