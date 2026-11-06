Гран-при Бразилии: расписание и результаты
В 2026 году состоится 77-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.
Сезон-2026 пройдет с 6–8 марта (Гран-при Австралии в Мельбурне) по 4–6 декабря (Гран-при Абу-Даби на трассе Яс-Марина). Команды традиционно борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.
На данный момент обладателем КК является Макларен (всего 9 побед), а действующим чемпионом мира - Ландо Норрис (1 титул).
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Расписание и результаты заездов Гран-при Бразилии-2026
Пятница, 6 ноября
- 17:30 Первая практика
- 21:00 Вторая практика
Суббота, 7 ноября
- 16:30 Третья практика
- 20:00 Квалификация
Воскресенье, 8 ноября
- 19:00 Гран-при Бразилии
Трасса и статистика
Благодаря выступлениям (тогда еще не двукратного чемпиона мира) Эмерсона Фиттипальди, в Бразилии в 1972 году прошел первый неофициальный Гран-при. А уже в следующем году гонка официально присоединилась к календарю "королевы автоспорта".
Начиная с того момента бразильский этап ни разу не покидал календарь Ф1. Большая часть Гран-при проходила на Интерлагосе, меньшая - на Жакарепагуа (автодром имени Нельсона Пике).
Наибольшее количество побед на этом Гран-при одержал Ален Прост (6 побед), а рекордсменом среди команд является МакЛарен (12).
За гонку пилоты проходят дистанцию в 71 круг (305 909 м). Длина одного круга составляет 4 309 м.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.
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