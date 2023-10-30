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Автоспорт

Гран-при Бразилии: расписание и результаты

В Сан-Паулу пройдет двадцать первый этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.
Сегодня, 22:27
Гран-при Бразилии / Getty Images
Гран-при Бразилии / Getty Images

В 2023 году состоится 74-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2023 пройдет с 3 марта (этап в Бахрейне) по 26 ноября (этап в Абу-Даби). Команды борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Ред Булл (всего 6 побед), который по итогам Гран-при Японии досрочно завоевал свой шестой кубок. А действующий чемпион мира Макс Ферстаппен (3 титула) по итогам гонки в Катаре выиграл свой третий титул.

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Трасса и статистика

Благодаря выступлениям (тогда еще не двукратного чемпиона мира) Эмерсона Фиттипальди, в Бразилии в 1972 году прошел первый неофициальный Гран-при. А уже в следующем году гонка официально присоединилась к календарю "королевы автоспорта".

Начиная с того момента бразильский этап ни разу не покидал календарь Ф1. Большая часть Гран-при проходила на Интерлагосе, меньшая - на Жакарепагуа (автодром имени Нельсона Пике).

Конфигурация Интерлагоса
Конфигурация Интерлагоса

Наибольшее количество побед на этом Гран-при одержал Ален Прост (6 побед), а рекордсменом среди команд является МакЛарен (12).

За гонку пилоты проходят дистанцию в 71 круг (305 909 м). Длина одного круга составляет 4 309 м.

Расписание и результаты заездов Гран-при Бразилии-2023

Пятница, 3 ноября

  • 16:30 - практика
  • 19:00 - квалификация Гран-при Бразилии

Суббота, 4 ноября

  • 16:00 - квалификация спринта
  • 19:30 - спринт

Воскресенье, 5 ноября

  • 18:00 - Гран-при Бразилии

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Бразилии

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