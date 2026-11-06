Гран-при Бразилии: расписание и результаты

В Сан-Паулу пройдет двадцать первый этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.

В 2026 году состоится 77-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2026 пройдет с 6–8 марта (Гран-при Австралии в Мельбурне) по 4–6 декабря (Гран-при Абу-Даби на трассе Яс-Марина). Команды традиционно борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Макларен (всего 9 побед), а действующим чемпионом мира - Ландо Норрис (1 титул).

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Расписание и результаты заездов Гран-при Бразилии-2026

Пятница, 6 ноября

17:30 Первая практика

21:00 Вторая практика

Суббота, 7 ноября

16:30 Третья практика

20:00 Квалификация

Воскресенье, 8 ноября

19:00 Гран-при Бразилии

Трасса и статистика

Благодаря выступлениям (тогда еще не двукратного чемпиона мира) Эмерсона Фиттипальди, в Бразилии в 1972 году прошел первый неофициальный Гран-при. А уже в следующем году гонка официально присоединилась к календарю "королевы автоспорта".

Начиная с того момента бразильский этап ни разу не покидал календарь Ф1. Большая часть Гран-при проходила на Интерлагосе, меньшая - на Жакарепагуа (автодром имени Нельсона Пике).

Конфигурация Интерлагоса

Наибольшее количество побед на этом Гран-при одержал Ален Прост (6 побед), а рекордсменом среди команд является МакЛарен (12).

За гонку пилоты проходят дистанцию в 71 круг (305 909 м). Длина одного круга составляет 4 309 м.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.

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