Ферстаппен озвучил проблемы Ред Булл в Сан-Паулу

Нидерландец пока уступает пилотам Макларен.
Вчера, 23:19       Автор: Антон Федорцив
Макс Ферстаппен / Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен / Red Bull Content Pool

Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен финишировал шестым в квалификации к спринту Гран-при Сан-Паулу. Действующий чемпион мира признал проблемы с болидом, сообщает Sky Sports.

"На машине проявлялись сильные вибрации, она ехала не слишком гладко. Так что все прошло не так, как нам хотелось.

Но в целом машине просто не хватало сцепления с трассой. Машина работала просто ужасающе на втором секторе, она просто не поворачивала. В то же время, я не мог полагаться на стабильности задней оси. Так что все прошло очень плохо для нас. Но тут уж ничего не поделаешь.

Я не знаю, поможет ли дождь. Посмотрим. Сейчас очевидно, что нам чего-то не хватает, и я не ожидаю, что внезапно стану намного быстрее на мокрой трассе", – заявил Ферстаппен.

Победителем спринт-квалификации стал пилот Макларен Ландо Норрис. Еще один конкурент нидерландца за титул – Оскар Пиастри – завершил сессию за рулем Макларен третьим. На спринт метеорологи прогнозируют ливень.

К слову, конюшня Альпин объявила второго пилота на сезон-2026.

