Альпин утвердила состав пилотов на сезон-2026 в Формуле-1

Cохранила дуэт пилотов на 2026 год.

Альпин официально объявила состав в Формуле-1 на следующий год.

Французская команда сохранила дуэт Пьера Гасли и Франко Колапинто.

Несмотря на то, что в этом сезоне аргентинец Франко Колапинто так и не заработал очков для команды, ему продлили контракт.

Напомним, Франко Колапинто дебютировал в Формуле-1 в прошлом сезоне, во второй половине которого выступал за Уильямс.

На данный момент лучший результат аргентинца в нынешнем сезоне — 11-е место на Гран-при Нидерландов.

