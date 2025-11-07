iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Альпин утвердила состав пилотов на сезон-2026 в Формуле-1

Cохранила дуэт пилотов на 2026 год.
Сегодня, 16:40       Автор: Валентина Чорноштан
Альпин / Getty Images
Альпин / Getty Images

Альпин официально объявила состав в Формуле-1 на следующий год.

Французская команда сохранила дуэт Пьера Гасли и Франко Колапинто.

Несмотря на то, что в этом сезоне аргентинец Франко Колапинто так и не заработал очков для команды, ему продлили контракт.

Напомним, Франко Колапинто дебютировал в Формуле-1 в прошлом сезоне, во второй половине которого выступал за Уильямс.

На данный момент лучший результат аргентинца в нынешнем сезоне — 11-е место на Гран-при Нидерландов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пьер Гасли Альпин Франко Колапинто

Статьи по теме

Альпин вскоре объявит новый контракт со своим пилотом Альпин вскоре объявит новый контракт со своим пилотом
Формула 1: Кубок конструкторов-2025 Формула 1: Кубок конструкторов-2025
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
Альпин передумал менять своего пилота в конце сезона Альпин передумал менять своего пилота в конце сезона

Видео

Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов
Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей среди украинок, персональный рекорд Алейниковой и взлет Снигур
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины
просмотров
Футбол сегодня: новый тур УПЛ стартует двумя матчами
просмотров
УПЛ: Колос победил Кудровку, Оболонь одолела Эпицентр
просмотров

Последние новости

Европа23:06
Вундеркинд Реала выбрал приоритетный клуб для аренды
Теннис22:45
Соболенко дожала Анисимову в 1/2 финала WTA Finals
Украина22:12
УПЛ: Колос победил Кудровку, Оболонь одолела Эпицентр
Формула 121:50
Гран-при Бразилии: Норрис выиграл квалификацию к спринту
Теннис21:26
Рыбакина одолела Пегулу в полуфинале Итогового турнира-2025
Европа и мир20:55
Украина разгромила сборную Румынии в Европейском кубке наций
Теннис20:22
Сачко завершил сенсационное выступление в Меце
Украина20:00
Колос оформил волевую победу над Кудровкой
Европа19:54
Лапорта анонсировал идею прощального матча Месси в Барселоне
Европа19:36
Слот прокомментировал трансферные планы Ливерпуля
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK