Ротация в Альпин. Гасли заменят на практике в Абу-Даби

Альпин изменит состав на первую практику Гран-при Абу-Даби, сообщает FormulaPassion.

По имеющейся информации, в течение сезона команды обязаны четыре раза (по два на каждую машину) предоставить место юниору в тренировке.

Команда Альпин решила провести эту ротацию на последнем этапе сезона-2025.

Отмечается, что в первой практике вместо Пьера Гасли выступит резервист Пауль Арон.

А за рулём второй машины поедет резервный и тест-пилот Куш Маини.

