Ротация в Альпин. Гасли заменят на практике в Абу-Даби

Двое юниоров заменят основных пилотов.
Сегодня, 13:40       Автор: Валентина Чорноштан
Пауль Арон / Getty Images
Альпин изменит состав на первую практику Гран-при Абу-Даби, сообщает FormulaPassion.

По имеющейся информации, в течение сезона команды обязаны четыре раза (по два на каждую машину) предоставить место юниору в тренировке.

Команда Альпин решила провести эту ротацию на последнем этапе сезона-2025.

Отмечается, что в первой практике вместо Пьера Гасли выступит резервист Пауль Арон.

А за рулём второй машины поедет резервный и тест-пилот Куш Маини. 

Пьер Гасли Альпин

