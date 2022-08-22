Формула-1: Кубок конструкторов-2022

Представляем положение команд в Кубке конструкторов в сезоне-2022.

Новый сезон Формулы-1 2022 года стартовал гонкой в Бахрейне. Всего же запланировано провести 22 Гран-при.

Действующим обладателем Кубка конструкторов является команда Мерседес, которая завоевала данный трофей рекордные восемь раз подряд.

Положение команд в Кубке конструкторов-2022:

Ред Булл - 431 очко Феррари - 334 Мерседес - 304 Альпин - 99 МакЛарен - 95 Альфа Ромео - 51 Хаас - 34 Альфа Таури - 27 Астон Мартин - 20 Уильямс - 3

Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. Дополнительное очко присуждается пилоту за лучший круг гонки в том случае, если он финишировал в первой десятке.

С личным зачетом пилотов сезона-2022 можно ознакомиться здесь.