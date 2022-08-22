Формула-1: Кубок конструкторов-2022
Представляем положение команд в Кубке конструкторов в сезоне-2022.
Новый сезон Формулы-1 2022 года стартовал гонкой в Бахрейне. Всего же запланировано провести 22 Гран-при.
Действующим обладателем Кубка конструкторов является команда Мерседес, которая завоевала данный трофей рекордные восемь раз подряд.
Положение команд в Кубке конструкторов-2022:
- Ред Булл - 431 очко
- Феррари - 334
- Мерседес - 304
- Альпин - 99
- МакЛарен - 95
- Альфа Ромео - 51
- Хаас - 34
- Альфа Таури - 27
- Астон Мартин - 20
- Уильямс - 3
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. Дополнительное очко присуждается пилоту за лучший круг гонки в том случае, если он финишировал в первой десятке.
С личным зачетом пилотов сезона-2022 можно ознакомиться здесь.