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Формула-1: Кубок конструкторов-2022

Представляем положение команд в Кубке конструкторов в сезоне-2022.
Сегодня, 23:15
Ред Булл / Getty Images
Ред Булл / Getty Images
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Новый сезон Формулы-1 2022 года стартовал гонкой в Бахрейне. Всего же запланировано провести 22 Гран-при.

Действующим обладателем Кубка конструкторов является команда Мерседес, которая завоевала данный трофей рекордные восемь раз подряд.

Положение команд в Кубке конструкторов-2022:

  1. Ред Булл - 431 очко
  2. Феррари - 334
  3. Мерседес - 304
  4. Альпин - 99
  5. МакЛарен - 95
  6. Альфа Ромео - 51
  7. Хаас - 34
  8. Альфа Таури - 27
  9. Астон Мартин - 20
  10. Уильямс - 3

Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. Дополнительное очко присуждается пилоту за лучший круг гонки в том случае, если он финишировал в первой десятке.

С личным зачетом пилотов сезона-2022 можно ознакомиться здесь.

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