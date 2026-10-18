Дюбуа уничтожил Вордли в реванше и защитил титул чемпиона мира

Британский супертяжеловес эффектно завершил поединок уже во втором раунде.

Даниэль Дюбуа победил Фабио Уордли техническим нокаутом во втором раунде реванша, который состоялся в ночь на 18 октября в Лондоне на арене The O2.

На кону поединка стоял титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе, которым владел Дюбуа. Британец успешно защитил пояс, не позволив сопернику повторить успех первой встречи.

В начале боя Дюбуа сразу захватил инициативу и уже в первом раунде отправил Уордли в нокдаун мощным ударом справа. Претендент сумел подняться, однако чемпион продолжил атаковать и не дал ему спокойно восстановиться.

Во втором раунде Дюбуа вновь обрушил на соперника серию тяжелых ударов. Уордли все чаще вынужден был защищаться и практически перестал отвечать на атаки. В итоге угол претендента выбросил полотенце, после чего рефери остановил поединок.

В результате Дюбуа одержал 24-ю победу в профессиональной карьере, а Уордли потерпел второе поражение.

В первом поединке, состоявшемся в мае, Дюбуа также победил Уордли техническим нокаутом, остановив соперника в 11-м раунде.

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