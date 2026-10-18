"С самого начала у меня были плохие намерения": Дюбуа отреагировал на победу над Уордли

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа прокомментировал свою победу в реванше с Фабио Уордли, которого он одолел во втором раунде.

Британский боксер отметил, что планировал быстро разобраться с соотечественником.

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"Благодарен моему отцу и всей моей команде за их усилия. Фабио - отличный парень, он вышел драться во второй раз, но это мое время, моя эра. С самого начала у меня были свои планы, плохие намерения. Это была божья победа. Мы все сделали хорошо.

В первом бою я оказался прижат к стенке, но в этот раз нам просто нужно было выйти в ринг и показать, что мы не шутим. Именно это мы и сделали.

Я готов драться с любым, кто стоит следующим в очереди. Теперь я чемпион и хочу участвовать в больших боях. На данном этапе карьеры я хочу больших денег и больших боев", - приводит слова Дюбуа BBC Sport.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Дюбуа - Уордли.

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