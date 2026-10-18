"Теперь он готов драться со мной": Хргович бросил вызов Дюбуа

Хорватский боксер поднялся в ринг к британцу после его победы над Уордли.

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Филип Хргович бросил вызов обладателю титула WBO Даниэлю Дюбуа.

После победы британца над Фабио Уордли хорватский боксер поднялся в ринг и предложил устроить объединительный поединок.

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"Для Даниеля это был легкий вечер. Он отлично справился, быстро победил, так что теперь готов драться со мной в марте. Не так ли, Даниэль?" - сказал Хргович.

Future fight coming?? 🤔 #DuboisWardley2 ▪️ https://t.co/aYce43BpgK — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 17, 2026

Дюбуа в свою очередь ответил согласием, выразив готовность еще раз встретиться в ринге с хорватом, которого уже побеждал в июне 2024 года.

"Я хочу реванша с ним, хочу вернуть свой старый пояс, я хочу доминировать в этом дивизионе", - заявил британец.

Тем не менее промоутер боксеров Фрэнк Уоррен не исключил, что унификация состоится, однако отметил, что Хргович сначала проведет защиту.

"Сначала ты проведешь бой в Хорватии, а потом посмотрим, что будет", - сказал Уоррен.

Напомним, ранее промоутер Хрговича рассказал, что ему планируют устроить бой в Хорватии, а соперником должен стать обязательный претендент Фрэнк Санчес.

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