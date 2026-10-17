Промоутер Хрговича рассказал, когда и где состоится его следующий бой

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Филипа Хрговича, рассказал о его следующем бое.

По словам представителя хорватского боксера, они планируют организовать поединок в начале 2027 года на его родине в Загребе, а местом проведения боя станет Арена Загреб.

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Как ожидается, соперником чемпиона будет обязательный претендент на титул кубинец Фрэнк Санчес.

"Я сдержанно оптимистичен по поводу того, что все получится. Мы любим сначала доводить дело до конца, а уже потом делать объявления.

Мы усердно работаем над тем, чтобы организовать этот бой в Хорватии и осуществить его мечту. Он этого заслужил. Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе станет первым в истории Хорватии, и я уверен, что вся страна придет поддержать своего героя", - приводит слова Уоррена The Ring.

Ранее промоутер Хрговича подтвердил, что его клиент должен будет провести защиту против Санчеса.

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