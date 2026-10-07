Промоутер Хрговича подтвердил его следующего соперника

Чемпион IBF встретится в ринге с обязательным претендентом на титул.

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя пояса IBF в супертяжелом весе Филипа Хрговича, высказался по поводу дальнейшей карьеры своего подопечного.

По словам представителя хорватского боксера, в следующем бою его клиент проведет защиту против обязательного претендента на титул Фрэнка Санчеса, а поединок планируют организовать на родине чемпиона.

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"Необходимо снять шляпу перед Филипом за победу над Мозесом Итаумой - он крепкий боец. Ему пришлось выдержать натиск, но он оставался в игре. Это очень напомнило мне некоторые поединки Джо Джойса, когда ему тоже приходилось терпеть удары, а потом - бам!

В награду мы организуем ему бой в Хорватии. Он хочет подраться в Хорватии. Мы заплатили Фрэнку Санчесу отступные за поединок с Итаумой. Да, он будет следующим соперником. Надеюсь, что мы проведем этот бой в Хорватии. Сейчас мы как раз над этим работаем, это будет еще один большой бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе", - сказал Уоррен в комментарии Playbook Boxing.

Ранее Санчес сообщил, когда может состояться бой с Хрговичем.

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