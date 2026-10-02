Обязательный претендент на пояс IBF сообщил, когда может состояться бой с Хрговичем

Обязательный претендент на пояс IBF в супертяжелом весе Фрэнк Санчес заявил, что готов провести бой с действующим чемпионом организации Филипом Хрговичем.

Кубинский боксер подтвердил, что собирается воспользоваться своим статусом и выйти на титульный поединок, который могут организовать в конце этого года или в начале следующего.

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"Новость заключается в том, что я воспользуюсь своим статусом обязательного претендента. Поединок состоится, как только Хргович будет готов. Как я понимаю, это может произойти в декабре или январе.

Я с нетерпением жду возможности победить Хрговича. Я выиграю этот бой и стану первым кубинским чемпионом мира в супертяжелом весе. Это меня очень мотивирует. Я быстрее и сильнее Хрговича. Когда я здоров, ни один супертяжеловес не может меня победить", - приводит слова Санчеса Boxing News.

Ранее Хргович рассказал, готов ли дать реванш Мозесу Итауме.

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