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Баскетбол

Экс-игрок сборной Украины получил должность в Лейкерс

Бывший баскетболист сборной Украины Юджин Джетер получил новую должность в одном из самых известных клубов НБА — Лос-Анджелес Лейкерс.
Сегодня, 13:10       Автор: Сергей Носенко
Юджин Джетер / Getty Images
Юджин Джетер / Getty Images

Как сообщил журналист Marc J. Spears, Джетер назначен новым директором Лейкерс по профессиональному скаутингу. На эту должность его пригласил новый помощник генерального менеджера клуба Эрик Амслер.

Джитер родился в Лос-Анджелесе, а профессиональную карьеру начал в Европе. В 2007 году он выступал за БК Киев, после чего играл в Испании, Франции, Израиле, Китае и других странах. Также в 2011 году он провел 62 матча в НБА за Сакраменто Кингз.

Особое значение для украинских болельщиков имеет период Джетера в сборной Украины. Американский баскетболист получил украинское гражданство и выступал за национальную команду на Евробаскете-2013 и чемпионате мира-2014.

На мировом первенстве в Испании Джетер был одним из лидеров украинской команды. В пяти матчах он набирал в среднем 15,4 очка, 3 подбора и 5 передач.

После завершения игровой карьеры Джетер перешел к тренерской и административной работе. Последние три сезона он провел в структуре Портленд Трэйл Блэйзерс, где работал тренером по развитию игроков, а также помощником генерального менеджера фарм-клуба NBA G League Rip City Remix.

Напомним, испанский клуб расторг контракт с Ленем спустя девять дней после подписания.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юджин Джетер

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