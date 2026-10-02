Экс-игрок сборной Украины получил должность в Лейкерс

Как сообщил журналист Marc J. Spears, Джетер назначен новым директором Лейкерс по профессиональному скаутингу. На эту должность его пригласил новый помощник генерального менеджера клуба Эрик Амслер.

Pooh Jeter has been hired as the Lakers’ new Director of Pro Scouting, source told @andscape. The LA native previously worked with the Trail Blazers as Player Development Coach and Assistant GM of NBA G League Rip City Remix. Jeter was hired by new Lakers asst GM Eric Amsler. pic.twitter.com/Jkc11MiJtD — Marc J. Spears (@MarcJSpears) October 1, 2026

Джитер родился в Лос-Анджелесе, а профессиональную карьеру начал в Европе. В 2007 году он выступал за БК Киев, после чего играл в Испании, Франции, Израиле, Китае и других странах. Также в 2011 году он провел 62 матча в НБА за Сакраменто Кингз.

Особое значение для украинских болельщиков имеет период Джетера в сборной Украины. Американский баскетболист получил украинское гражданство и выступал за национальную команду на Евробаскете-2013 и чемпионате мира-2014.

На мировом первенстве в Испании Джетер был одним из лидеров украинской команды. В пяти матчах он набирал в среднем 15,4 очка, 3 подбора и 5 передач.

После завершения игровой карьеры Джетер перешел к тренерской и административной работе. Последние три сезона он провел в структуре Портленд Трэйл Блэйзерс, где работал тренером по развитию игроков, а также помощником генерального менеджера фарм-клуба NBA G League Rip City Remix.

Напомним, испанский клуб расторг контракт с Ленем спустя девять дней после подписания.

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