Дом Усика пострадал в результате российской атаки

В Instagram Stories Екатерина Усик опубликовала снимок стеклянной двери или окна дома, поверхность которого покрыта многочисленными трещинами. Кадр она лаконично подписала словом Home («Дом») и добавила эмодзи разбитого сердца.

Точный момент и обстоятельства повреждения Екатерина не уточнила.

По данным СМИ, семья Усика в момент атаки не находилась в поврежденном доме, поэтому никто из родных боксера не пострадал.

Екатерина только недавно вернулась в Украину после пребывания в Испании.

Это уже не первый случай, когда жилье семьи Усика страдает из-за российской агрессии. В марте 2022 года дом боксера в Ворзеле был поврежден во время обстрелов, а позднее стало известно, что его заняли российские военные.

Напомним, 1 октября Усик поздравил защитников и защитниц Украины.

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