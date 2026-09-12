Ракета попала в квартиру семьи Ястремской в Одессе

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала, что российская ракета попала в квартиру в Одессе, которая принадлежала ее семье.

"Этой ночью... Эта квартира принадлежала нашей семье. Вот как выглядит "русский мир". Прямое попадание крылатой ракеты Калибр", — написала Ястремская в Instagram.

Удар произошел во время очередной массированной атаки россии по Одессе в ночь на 12 сентября. В результате попадания ракеты были полностью разрушены верхние этажи жилого многоэтажного дома. В соседних зданиях взрывной волной выбило окна, также был поврежден газопровод низкого давления.

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате атаки пострадали 28 человек.

К слову, Даяна завершила выступление на турнире WTA 500 в мексиканском Монтеррее после первого круга, уступив в трех сетах индонезийке Джанис Тжен.

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