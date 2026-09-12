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Магучих заработала рекордные призовые

Украинская легкоатлетка пополнила свой кошелек на большую сумму после победы на абсолютном ЧМ-2026.
Сегодня, 08:50       Автор: Сергей Носенко
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Ярослава Магучих получила солидные призовые за победу на первом в истории абсолютном чемпионате мира. Золото в прыжках в высоту принесло спортсменке 150 тысяч долларов. Это рекордные призовые в ее карьере, значительно превышающие выплаты на классических чемпионатах мира, где победитель получает в среднем 70 тысяч долларов.

Всего организаторы турнира предусмотрели 10 миллионов долларов призовых. Победители индивидуальных дисциплин получат по 150 тысяч, серебряные призеры — 75 тысяч, а бронзовые — 40 тысяч долларов.

Помимо Магучих, на абсолютном ЧМ-2026 выступили еще две представительницы Украины. Ирина Геращенко заняла пятое место и заработает 16 тысяч долларов, а Юлия Левченко разделила шестое место и получит 14 тысяч.

Напомним, абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике проходит в Будапеште с 11 по 13 сентября и стал последним международным топ-турниром сезона в прыжках в высоту — помимо Магучих, украинскую делегацию на соревнованиях также представлял метатель молота Михаил Кохан, завоевавший бронзу.

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