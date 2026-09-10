Гран-при Испании: Мадринг готовится принять первую в истории гонку

В Мадриде пройдет четырнадцатый этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.

В 2026 году состоится 77-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2026 пройдет с 6–8 марта (Гран-при Австралии в Мельбурне) по 4–6 декабря (Гран-при Абу-Даби на трассе Яс-Марина). Команды традиционно борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Макларен (всего 9 побед), а действующим чемпионом мира - Ландо Норрис (1 титул).

Трасса и статистика

Впервые Гран-при Испании прошел в далеком 1913 году на дорожной трассе в Гвадарраме, недалеко от Мадрида. После перерыва из-за финансовых трудностей он вернулся в 1923 году. Это был первый из шести перерывов в истории данного Гран-при.

С 1986 по 1990 год гонка проходила в Хересе, а начиная с 1991 по 2025 год Гран-при Испании неизменно проходил на трассе Каталунья возле Барселоны.

В 2026 году дебютирует новая трасса в Мадриде. Длина Мадринга — 5,4 км, количество поворотов — 22. Гонка состоит из 57 кругов (общая дистанция — около 306 км)

Конфігурація Мадринга

Расписание и результаты заездов Гран-при Испании-2026

11 сентября

14:30 Первая практика

18:00 Вторая практика

12 сентября

13:30 Третья практика

17:00 Квалификация

13 сентября

16:00 Гран-при Испании

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