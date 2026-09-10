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Украина стартовала на Евро-2026, обыграв Израиль

Команда Рауля Лосано взяла верх над соперником в четырех партиях.
Сегодня, 21:19       Автор: Сергей Носенко
Сборная Украины (июль 2026) / Getty Images
Сборная Украины (июль 2026) / Getty Images

Сборная Украины с победы начала выступление на чемпионате Европы-2026 по волейболу. В матче первого тура группового этапа команда Рауля Лосано обыграла Израиль со счетом 3:1.

Украинцы уверенно забрали первые две партии — 25:22 и 25:19. Израилю удалось ответить в третьем сете, который завершился со счетом 25:22 в пользу соперника, однако развить успех команда не смогла.

В четвертой партии сборная Украины вновь перехватила инициативу и довела матч до победы — 25:19. Таким образом, «сине-желтые» заработали три очка и после первого тура вошли в число лидеров группы B.

Следующий матч команда Украины проведет 11 сентября против Северной Македонии. Встреча в Софии начнется в 16:00 по киевскому времени. Все матчи сборной на турнире транслирует Суспільне Спорт.

Чемпионат Европы-2026. Группа B
Израиль — Украина — 1:3 (22:25, 19:25, 25:22, 19:25)

Израиль: Юваль Чански, Итамар Пелег, Вячеслав Бачкала, Илья Голдрини, Ноам Ариэль, Омри Алон, Никита Марон, Омри Ройтман (либеро), Лиор Вили Копилевич, Илай Хавери, Шай Майо Либерман, Марк Рура, Эран Халахми (либеро), Довидас Грибаускас.
Главный тренер: Итамар Штайн.

Украина: Максим Дрозд, Олег Плотницкий, Юрий Синиця, Дмитрий Янчук, Юрий Семенюк, Сергей Евстратов, Василь Тупчий, Александр Бойко (либеро), Тимофей Полуян, Евгений Кисилюк, Денис Велецкий, Ярослав Пампушко (либеро).

Место проведения: Arena 8888 Sofia, София.
Судьи: Джанер Джилдир и Юрай Мокри.

Счет по партиям: 25:22, 25:19, 22:25, 25:19 в пользу Украины.

Напомним, капитан сборной Украины Юрий Семенюк признался, что в случае неудачи он готов завершить международную карьеру.

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