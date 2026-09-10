Украина вышла в полуфинал Евролиги по пляжному футболу, несмотря на поражение от Португалии

Сине-желтые уступили в напряженном матче, но гарантировали себе место в топ-4 турнира.

Женская сборная Украины по пляжному футболу пробилась в полуфинал Суперфинала Евролиги-2026. В заключительном матче группового этапа украинки проиграли Португалии со счетом 3:4, однако набранных ранее очков хватило для выхода в решающую стадию турнира.

Португалки активно начали встречу и уже к восьмой минуте забили трижды. На голы Феррейры, Констанцы и Мейры Украина ответила точными ударами Анастасии Клипаченко и Юлии Костюк — 2:3. После перерыва Юлия Солдатенко восстановила равновесие, однако концовка осталась за соперницами.

На 34-й минуте Кристиана реализовала пенальти и принесла Португалии победу — 4:3. Украинки до финального свистка пытались отыграться, но сравнять счет не смогли.

После двух туров Украина гарантировала себе участие в полуфинале Beach Soccer Euroleague 2026.

Суперфинал Евролиги по пляжному футболу-2026, женщины, группа B, 2-й тур

Португалия — Украина — 4:3

Голы: Феррейра, 1; Констанца, 5; Мейра, 8; Кристиана, 34 (пен.) — Клипаченко, 6; Костюк, 11; Солдатенко, 21.

Напомним, капитан сборной Украины по волейболу заговорил об уходе из национальной команды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!