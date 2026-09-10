Костюк: нам должны были назначить пенальти

Главный тренер киевлян остался недоволен одним из решений арбитра, но назвал выход команды в 1/8 финала Кубка Украины закономерным.

Главный тренер Динамо Игорь Костюк прокомментировал минимальную победу над Нивой в 1/16 финала Кубка Украины. Киевляне забили единственный мяч после перерыва и продолжили борьбу за трофей.

Наставник отметил, что в начале встречи Динамо пришлось непросто из-за особенностей газона. При этом после адаптации к условиям киевляне сумели перехватить инициативу.

"Было непросто адаптироваться к такому газону. Соперник хорошо знал, как мяч будет вести себя после отскока, поэтому в начале матча Нива провела несколько опасных атак. Затем мы взяли игру под контроль и начали создавать моменты, но нам не хватало качества в завершающей фазе", - отметил тренер.

Костюк отдельно остановился на спорном эпизоде в штрафной Нивы. Тренер считает, что Динамо должно было получить право на пенальти:

"На мой взгляд, нам должны были назначать стопроцентный пенальти. Не понимаю, почему арбитр его не назначил... Мы продолжали давить, забили свой мяч и могли отличиться еще несколько раз. Считаю, что это закономерная победа".

Главный тренер также объяснил появление в составе футболистов, которые получают меньше игровой практики. По словам Костюка, ротация была запланированной:

"Мы сознательно пошли на ротацию. Дикий тренируется с нами еще со сборов и сегодня сыграл на хорошем уровне. Люсин — перспективный футболист, мы на него рассчитываем".

Напомним, благодаря победе киевяне смогли продвинуться в 1/8 финала Кубка Украины.

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