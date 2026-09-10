L'Equipe раскритиковала Забарного после разгрома Слована

Украинский защитник провел весь матч, но получил одну из самых низких оценок от французской прессы.

ПСЖ разгромил Слован со счетом 6:1 в первом туре общего этапа Лиги чемпионов. У парижан дубль оформил Усман Дембеле, хет-трик — Ферран Торрес, еще один гол забил Фабиан Руис. У гостей отличился Сулейман Камара.

Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Однако LEquipe поставила украинцу 3 балла из 10 — это самая низкая оценка среди игроков ПСЖ. Лучшим футболистом встречи издание назвало Дембеле, получившего 9 баллов. Особенно критично журналисты оценили действия Забарного в эпизоде с пропущенным голом: Камара на скорости ушел от защитника и отправил мяч в дальний верхний угол.

При этом статистические сервисы оценили игру Забарного значительно выше. Sofascore дал украинцу 7,0 балла, а по данным статистики он выполнил 64 из 68 передач — 94% точности.

Матч со Слованом стал для Забарного вторым в сезоне 2026/27. Летом 2025 года он перешел в ПСЖ из Борнмута за 63 млн евро без учета бонусов. За парижский клуб защитник уже выиграл чемпионат Франции, Лигу чемпионов, Межконтинентальный кубок и Суперкубок Франции.

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