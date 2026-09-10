Забарный с ПСЖ устроили разгром в украинском дерби

В среду, 9 августа, ПСЖ принимал дома Слован. Илья Забарный вышел в стартовом составе, Даниил Игнатенко провел весь матч на лавке, а Николай Кухаревич пропускал игру из-за травмы.

Парижане быстро открыли счет благодаря Дембеле, который уже через пару минут оформил дубль. До конца тайма в воротах словацкого расписался и Торрес.

Абсолютная доминация ПСЖ продолжилась и во втором тайме. В течени десяти минут Торрес оформил хет-трик и сделал счет разгромным. После этого Камара забил-таки гол престижа.

Точку в матче поставил Фабиан Руис, забивший шестой гол в ворота Слована. Илья Забарный провел все 90 минут на поле.

ПСЖ - Слован 6:1

Голы: Дембеле, 17, 23, Торрес, 31, 47, 57, Руис, 87 - Камара, 58

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