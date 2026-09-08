Украинский нападающий забил в четвертом подряд матче чемпионата Нидерландов

Во вторник, 8 сентября, Утрехт доиграл свой домашний матч пятого тура чемпионата Нидерландов против Гоу Эхед Иглс.

Команды начинали поединок еще в субботу, 5 сентября, однако он был прерван на 65-й минуте при счете 3:1 в пользу гостей из-за поведения болельщиков. Фанаты хозяев начали бросать на поле пиротехнику и различные предметы, после чего арбитр увел команды в раздевалки.

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В этом матче Утрехт уступал со счетом 0:3, но еще до остановки игры успел отквитать один мяч. В доигровке хозяевам поля удалось отличиться еще дважды, а точку в поединке поставил украинский нападающий Артем Степанов.

Под конец встречи Утрехт получил право на пенальти, а удар с одиннадцатиметровой отметки уверенно реализовал 19-летний украинец, вырвав ничью для своей команды.

FC Utrecht van 1-3 naar 3-3 in het restant tegen Go Ahead Eagles 😱👏#utrgae pic.twitter.com/Q8ifvznTOW — ESPN NL (@ESPNnl) September 8, 2026

Степанов забил уже четвертый гол в четырех подряд матчах нового сезона чемпионата Нидерландов. Ранее украинец отличился в поединках с АЗ, Спартой Роттердам и ПСВ.

Ранее сообщалось, что украинский нападающий Роман Яремчук получил возможность вернуться в состав Олимпиакоса.

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