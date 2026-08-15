Украинский нападающий забил первый гол в новом сезоне чемпионата Нидерландов

Артем Степанов отличился за Утрехт, однако его команда разгромно проиграла.

Украинский нападающий Артем Степанов открыл счет забитым мячам в новом сезоне чемпионата Нидерландов.

19-летний украинец вышел в стартовом составе Утрехта на домашний матч второго тура нидерландского первенства против АЗ и отличился голом на 62-й минуте, сократив отставание в счете.

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После подачи с углового украинский форвард пробил головой и с отскоком от газона отправил мяч в сетку, отквитав один гол после трех пропущенных его командой.

Впрочем, гол Степанова остался единственным в этом поединке для Утрехта, который потерпел итоговое разгромное поражение 1:4.

К тому же украинец отличился в своем дебютном официальном матче в сезоне, поскольку первый тур чемпионата пропускал из-за проблем с регистрацией.

Напомним, что Степанов присоединился к Утрехту в январе этого года на правах аренды из Байера. Во второй части прошлого сезона украинский нападающий провел за нидерландскую команду 15 матчей, записав на свой счет пять голов и одну результативную передачу.

Ранее стало известно, что Утрехт продлил аренду Степанова еще на сезон.

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