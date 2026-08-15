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Футбол

Интер оформил трансфер игрока сборной Англии

Защитник Джед Спенс пополнил состав миланской команды.
Сегодня, 21:01       Автор: Игорь Мищук
Джед Спенс / Inter
Джед Спенс / Inter

Правый защитник Тоттенхэма и сборной Англии Джед Спенс перешел в миланский Интер.

О подписании 26-летнего игрока "нерадзурри" объявили на своем официальном сайте.

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Англичанин заключил с итальянским клубом контракт, рассчитанный до июня 2031 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 31,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Спенс провел за Тоттенхэм 44 матча во всех турнирах без результативных действий.

На чемпионате мира-2026 защитник в составе сборной Англии сыграл в восьми поединках.

Напомним, ранее сообщалось, что капитан Тоттенхэма перешел в мадридский Атлетико.

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