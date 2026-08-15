Кривбасс - Левый Берег 1:1: обзор матча и результат игры 15.08.2026

В субботу, 15 августа, Кривбасс принимал на своем поле Левый Берег в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги.

Криворожская команда вела в поединке, однако пропустила после удаления, завершив игру ничейным результатом 1:1.

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Кривбасс открыл счет в матче на 18-й минуте усилиями новичка команды Яксона Риваса. Венесуэльский футболист поразил ворота соперника мощным ударом из-за пределов штрафной в левую девятку. Минимальное преимущество хозяев поля сохранилось до конца первого тайма, а перерыв в Кривом Роге затянулся из-за воздушной тревоги.

Во второй половине встречи Кривбасс остался вдесятером после того, как на 60-й минуте вторую желтую карточку заработал Тьяго Боржес, а Левому Берегу достаточно быстро удалось сравнять счет. На 71-й минуте Сидней дальним ударом отправил мяч в правый верхний угол. Под конец игры гости даже имели шанс вырвать волевую победу, однако хозяев поля спас Александр Кемкин.

Кривбасс в трех сыгранных матчах текущего чемпионата набрал четыре очка, а Левый Берег после двух поединков имеет в своем активе два балла.

Статистика матча Кривбасс - Левый Берег 3-го тура чемпионата Украины

Кривбасс - Левый Берег 1:1

Голы: Ривас, 18 - Сидней, 71

Удары: 8 - 17

Удары в створ: 3 - 6

Угловые: 5 - 6

Фолы: 14 - 15

Кривбасс: Кемкин - Юрчец, Виливальд, Мпанзу (Джонс, 7), Боржес - Джованни (Пидгурский, 83), Нави, Шевченко - Сек (Бекавац, 62), Мулик (Боднар, 83), Ривас (Машаду, 83).

Левый Берег: Жмурко - Соколов, Акимов, Бондаренко, Сидней - В. Волошин (Н. Волошин, 80), Диего - Воробчак, Венделл (Бонсу, 80), Шастал (Квасница, 66).

Предупреждения: Боржес, Кемкин, Ривас - Шастал, Воробчак.

Удаление: Боржес, 60.

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