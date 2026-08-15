iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Кривбасс - Левый Берег 1:1: обзор матча и результат игры 15.08.2026

Киевская команда добыла ничью в гостевом поединке.
Сегодня, 16:55       Автор: Игорь Мищук
Кривбасс и Левый Берег сыграли вничью / ФК Кривбасс
Кривбасс и Левый Берег сыграли вничью / ФК Кривбасс

В субботу, 15 августа, Кривбасс принимал на своем поле Левый Берег в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги.

Криворожская команда вела в поединке, однако пропустила после удаления, завершив игру ничейным результатом 1:1.

Читай также: Эпицентр и Верес разошлись безголевой ничьей

Кривбасс открыл счет в матче на 18-й минуте усилиями новичка команды Яксона Риваса. Венесуэльский футболист поразил ворота соперника мощным ударом из-за пределов штрафной в левую девятку. Минимальное преимущество хозяев поля сохранилось до конца первого тайма, а перерыв в Кривом Роге затянулся из-за воздушной тревоги.

Во второй половине встречи Кривбасс остался вдесятером после того, как на 60-й минуте вторую желтую карточку заработал Тьяго Боржес, а Левому Берегу достаточно быстро удалось сравнять счет. На 71-й минуте Сидней дальним ударом отправил мяч в правый верхний угол. Под конец игры гости даже имели шанс вырвать волевую победу, однако хозяев поля спас Александр Кемкин.

Кривбасс в трех сыгранных матчах текущего чемпионата набрал четыре очка, а Левый Берег после двух поединков имеет в своем активе два балла.

Статистика матча Кривбасс - Левый Берег 3-го тура чемпионата Украины

Кривбасс - Левый Берег 1:1

Голы: Ривас, 18 - Сидней, 71

Удары: 8 - 17
Удары в створ: 3 - 6
Угловые: 5 - 6
Фолы: 14 - 15

Кривбасс: Кемкин - Юрчец, Виливальд, Мпанзу (Джонс, 7), Боржес - Джованни (Пидгурский, 83), Нави, Шевченко - Сек (Бекавац, 62), Мулик (Боднар, 83), Ривас (Машаду, 83).

Левый Берег: Жмурко - Соколов, Акимов, Бондаренко, Сидней - В. Волошин (Н. Волошин, 80), Диего - Воробчак, Венделл (Бонсу, 80), Шастал (Квасница, 66).

Предупреждения: Боржес, Кемкин, Ривас - Шастал, Воробчак.

Удаление: Боржес, 60.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ кривбасс чемпионат Украины Украинская Премьер-лига Левый Берег

Статьи по теме

УПЛ: ничьи Кривбасса с Левым Берегом и Кудривки с Оболонью, Карпаты примут Буковину УПЛ: ничьи Кривбасса с Левым Берегом и Кудривки с Оболонью, Карпаты примут Буковину
Оболонь в большинстве не дожала Кудривку Оболонь в большинстве не дожала Кудривку
Пренга рассказал, почему Джошуа всё ещё опасен в хэвивейте Пренга рассказал, почему Джошуа всё ещё опасен в хэвивейте
Мудрик может перейти в команду, в которой ранее выступал Довбик Мудрик может перейти в команду, в которой ранее выступал Довбик

Видео

Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть
Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги и игры Кубка Италии
просмотров
УПЛ: ничьи Кривбасса с Левым Берегом и Кудривки с Оболонью, Карпаты примут Буковину
просмотров
Костюк вылетела в 1/8 финала турнира в Торонто
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" вылетели из Лиги конференций
просмотров

Последние новости

Украина18:00
УПЛ: ничьи Кривбасса с Левым Берегом и Кудривки с Оболонью, Карпаты примут Буковину
Украина17:38
Оболонь в большинстве не дожала Кудривку
Украина16:55
Кривбасс в меньшинстве не удержал победу над Левым Берегом
Бокс14:48
Пренга рассказал, почему Джошуа всё ещё опасен в хэвивейте
Европа14:22
Мудрик может перейти в команду, в которой ранее выступал Довбик
Европа13:47
Ювентус может подписать украинского голкипера
Бокс13:26
Эксперт призвал Усика завершить карьеру
Украина12:51
Верес продолжает свой антирекорд
Европа12:34
Марсель наказал своего капитана из-за трансферной причины
Европа12:12
Новый тренер Милана принял решение продать их звезду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK