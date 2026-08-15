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Эксперт призвал Усика завершить карьеру

Не хочет, чтобы украинец повторил судьбу Али.
Сегодня, 13:26       Автор: Валентина Чорноштан
Тедди Атлас / Getty Images
Тедди Атлас / Getty Images

Известный тренер и аналитик Тедди Атлас считает, что Александр Усик должен завершить карьеру после следующего боя, уйдя из бокса на пике.

По мнению специалиста, украинец имеет редкую возможность сохранить статус одного из величайших боксеров своего поколения и завершить выступления без поражений на закате карьеры, сообщает Boxing News Online.

Атлас отметил, что многие легенды, включая Мухаммеда Али и Джо Луиса, продолжали выступать после своего пика и в итоге потерпели поражения, повлиявшие на их наследие. Тренер хотел бы, чтобы Усик избежал подобного сценария.

Добавим, что ожидается, что его возможным последним соперником станет бывший чемпион WBC Деонтей Уайлдер.

Ранее Уоррен  заявил об отмене боя Фьюри – Джошуа из-за жадности Хирна.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Тедди Атлас

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