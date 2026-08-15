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Уоррен заявил об отмене боя Фьюри – Джошуа из-за жадности Хирна

Джошуа шантажирует организаторов бонусами.
Сегодня, 10:50       Автор: Валентина Чорноштан
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что пока не может гарантировать проведение боя Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа 20 ноября в Нью-Йорке, сообщает BoxNation.

По словам представителя Queensberry, Фьюри подписал своё соглашение ещё в январе, однако условия его контракта отличаются от договора Джошуа. Уоррен отметил, что теперь решение зависит от команды Эй-Джея.

Добавим, что изначально поединок планировали провести в сентябре, но его перенесли после трагедии, связанной с близкими Джошуа. Ожидается, что бой состоится в ноябре, а точные дату и место объявят позднее.

При этом Эдди Хирн и Джошуа пытаются добиться дополнительных бонусов за проведение боя в Нью-Йорке вместо Великобритании и не исключают срыва мероприятия.

Ранее промоутер рассказал, почему Уордли решил провести незамедлительный реванш с Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн Фрэнк Уоррен

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