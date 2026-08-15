Боруссия охотится за защитником Барселоны

Форт может сменить Каталонию на Германию.

Дортмундская Боруссия рассматривает возможность трансфера 20-летнего правого защитника Барселоны Эктора Форта.

По информации Sky Sport, немецкий клуб внимательно следит за испанцем и уже изучил условия возможной сделки.

Добавим, что Форт может заменить Яна Коуту в дортмундском коллективе, который перешёл в Комо на правах аренды с опцией выкупа.

Также по данным СМИ, каталонцы готовы рассмотреть продажу защитника, а сам Форт может покинуть клуб в поисках более стабильной игровой практики.

Ранее стало известно, что форвард Челси может продолжить карьеру в Италии.

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