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Футбол

Боруссия охотится за защитником Барселоны

Форт может сменить Каталонию на Германию.
Сегодня, 08:00       Автор: Валентина Чорноштан
Эктор Форт / Getty Images
Эктор Форт / Getty Images

Дортмундская Боруссия рассматривает возможность трансфера 20-летнего правого защитника Барселоны Эктора Форта.

По информации Sky Sport, немецкий клуб внимательно следит за испанцем и уже изучил условия возможной сделки.

Добавим, что Форт может заменить Яна Коуту в дортмундском коллективе, который перешёл в Комо на правах аренды с опцией выкупа.

Также по данным СМИ, каталонцы готовы рассмотреть продажу защитника, а сам Форт может покинуть клуб в поисках более стабильной игровой практики.

Ранее стало известно, что форвард Челси может продолжить карьеру в Италии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Боруссия Дортмунд

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