Лисовец обновил национальный рекорд на Евро-2026

Пловец установил новое время на дистанции 50 м.

Украинский пловец Владимир Лисовец обновил национальный рекорд.

Это случилось в полуфинале Евро-2026 в заплыве брасом на 50 м.

Украинцу удалось преодолеть дистанцию за 26.84 секунды, что стало новым национальным рекордом Украины.

Интересно, что вместе с Лисовцом в заплыве участвовал и бывший держатель рекорда Степан Бабенко, который сумел его обновить, но уступил первенство земляку.

Оба пловца пробились в финал Евро, который состоится 15 августа в 19:52 по киевскому времени.

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