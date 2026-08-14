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Лисовец обновил национальный рекорд на Евро-2026

Пловец установил новое время на дистанции 50 м.
Вчера, 21:45       Автор: Андрей Безуглый
Владимир Лисовец / Getty Images
Владимир Лисовец / Getty Images

Украинский пловец Владимир Лисовец обновил национальный рекорд.

Это случилось в полуфинале Евро-2026 в заплыве брасом на 50 м.

Украинцу удалось преодолеть дистанцию за  26.84 секунды, что стало новым национальным рекордом Украины.

Интересно, что вместе с Лисовцом в заплыве участвовал и бывший держатель рекорда Степан Бабенко, который сумел его обновить, но уступил первенство земляку.

Оба пловца пробились в финал Евро, который состоится 15 августа в 19:52 по киевскому времени.

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