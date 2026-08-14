Легенда Лацио объявил о завершении карьеры

Чиро Иммобиле повесил бутсы на гвоздь в 36 лет.

Форвард Парижа Чиро Иммобиле объявил о завершении карьеры.

36-летний итальянец заявил, что решил уделить дальнейшее время семье.

Напомним, что Чиро Иммобиле является лучшим бомбардиром в истории Лацио - 207 голов.

Также форвард успел поиграть за Бешикташ, Болонью, Севилью и Боруссию. В прошлом сезоне за Париж у Чиро лишь два гола в 12 матчах.

Ранее также сообщалось, что бывший игрок Шахтера вернулся на родину.

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