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Спортинг не планирует отпускать форварда в Барселоне

Купить Луиса Суареса можно только за отступные.
Сегодня, 17:15       Автор: Андрей Безуглый
Луис Суарес / Getty Images
Луис Суарес / Getty Images

Нападающимй Спортинга Луис Суарес вряд ли перейдет в Барселону, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что по последним слухам именно колумбиец стал главной целью катлаонцев после отказа от Альвареса.

Также летом Суареса пытался выкупить Фенербахче, но Спортинг уверенно удерживает игрока.

Португальский клуб готов расстаться с нападающим только в случае активации его отступных - 80 млн евро.

В прошлом сезоне Луис Суарес отличился 38 голами в 58 матчах.

Ранее также сообщалось, что форвард Челси может сменить клуб.

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