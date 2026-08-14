Спортинг не планирует отпускать форварда в Барселоне

Купить Луиса Суареса можно только за отступные.

Нападающимй Спортинга Луис Суарес вряд ли перейдет в Барселону, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что по последним слухам именно колумбиец стал главной целью катлаонцев после отказа от Альвареса.

Также летом Суареса пытался выкупить Фенербахче, но Спортинг уверенно удерживает игрока.

Португальский клуб готов расстаться с нападающим только в случае активации его отступных - 80 млн евро.

В прошлом сезоне Луис Суарес отличился 38 голами в 58 матчах.

Ранее также сообщалось, что форвард Челси может сменить клуб.

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