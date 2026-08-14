Болонья оформила переход конкурента Довбику
Болонья объявила о подписании нападающего Фиорентины Роберто Пикколи.
Как информирует официальный сайт "россоблу", 25-летний итальянский форвард пополнил состав команды на правах годичной аренды с обязательством выкупа.
Читай также: Довбик официально сменил клуб в Италии
Финансовые детали сделки не разглашаются, однако ранее сообщалось, что сумма выкупа будет составлять 18 миллионов евро плюс два миллиона евро будут предусмотрены в виде бонусов.
Benvenuto in rossoblù Roberto 🤝🇮🇹#WeAreOne pic.twitter.com/re5q3fXCFb— Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) August 13, 2026
В прошлом сезоне Пикколи провел в составе Фиорентины 43 матча во всех турнирах, отличившись восемью голами и двумя результативными передачами.
Напомним, что ранее Болонья также арендовала у Ромы украинского нападающего Артема Довбика.
В то же время форвард Болоньи Сантьяго Кастро перешел в Рому.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!