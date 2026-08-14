Болонья оформила переход конкурента Довбику

Болонья объявила о подписании нападающего Фиорентины Роберто Пикколи.

Как информирует официальный сайт "россоблу", 25-летний итальянский форвард пополнил состав команды на правах годичной аренды с обязательством выкупа.

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Финансовые детали сделки не разглашаются, однако ранее сообщалось, что сумма выкупа будет составлять 18 миллионов евро плюс два миллиона евро будут предусмотрены в виде бонусов.

В прошлом сезоне Пикколи провел в составе Фиорентины 43 матча во всех турнирах, отличившись восемью голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что ранее Болонья также арендовала у Ромы украинского нападающего Артема Довбика.

В то же время форвард Болоньи Сантьяго Кастро перешел в Рому.

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