Кудривка подписала первого в истории клуба аргентинского легионера

Кудривка объявила о подписании аргентинского правого защитника Матиаса Росалеса.

21-летний футболист присоединился к украинской команде в статусе свободного агента, став первым аргентинцем в истории клуба.

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Продолжительность контракта между сторонами не разглашается. В составе Кудривки защитник будет выступать под 38-м номером, сообщает официальный сайт клуба УПЛ.

Росалес является воспитанником Атлетико Сармьенто, в котором выступал с 16-летнего возраста.

В аргентинской Примере защитник провел девять матчей. В молодежном первенстве в составе Атлетико Сармьенто на его счету 50 поединков и один гол.

Напомним, ранее Александрия подписала двух игроков Кудривки.

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