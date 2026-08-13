iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Кудривка подписала первого в истории клуба аргентинского легионера

Состав украинской команды пополнил защитник Матиас Росалес.
Сегодня, 18:27       Автор: Игорь Мищук
Матиас Росалес / ФК Кудривка
Матиас Росалес / ФК Кудривка

Кудривка объявила о подписании аргентинского правого защитника Матиаса Росалеса.

21-летний футболист присоединился к украинской команде в статусе свободного агента, став первым аргентинцем в истории клуба.

Читай также: Кудривка объявила о подписании бывшего игрока Шахтера

Продолжительность контракта между сторонами не разглашается. В составе Кудривки защитник будет выступать под 38-м номером, сообщает официальный сайт клуба УПЛ.

Росалес является воспитанником Атлетико Сармьенто, в котором выступал с 16-летнего возраста.

В аргентинской Примере защитник провел девять матчей. В молодежном первенстве в составе Атлетико Сармьенто на его счету 50 поединков и один гол.

Напомним, ранее Александрия подписала двух игроков Кудривки.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Кудривка

Статьи по теме

Полузащитник Карпат отправился в аренду во второй польский дивизион Полузащитник Карпат отправился в аренду во второй польский дивизион
Мудрик может провести сезон в составе новичка АПЛ Мудрик может провести сезон в составе новичка АПЛ
Экс-игрок Динамо пополнил состав финалиста Лиги конференций Экс-игрок Динамо пополнил состав финалиста Лиги конференций
Интер согласовал покупку игрока сборной Англии Интер согласовал покупку игрока сборной Англии

Видео

Месси впервые принял участие в матче после смерти отца
Месси впервые принял участие в матче после смерти отца

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: ответная игра Динамо в квалификации ЛК и другие матчи
просмотров
Свитолина легко преодолела третий раунд турнира в Торонто
просмотров
УПЛ: Полесье победило Харьков, Карпаты разгромили ЛНЗ
просмотров
Костюк вылетела в 1/8 финала турнира в Торонто
просмотров

Последние новости

Бокс19:50
Хижняк получил соперника для первого в карьере титульного боя
Формула 119:30
Феррари привезет новое обновление двигателя в Монцу
Бокс18:59
Промоутер рассказал, почему Уордли решил провести незамедлительный реванш с Дюбуа
Европа18:45
Влахович подписал контракт с новым клубом
Украина18:27
Кудривка подписала первого в истории клуба аргентинского легионера
Автоспорт18:15
ФИА сняла все санкции с представителей террористов
Европа17:39
Тренер ПСЖ озвучил амбициозную цель после завоевания Суперкубка УЕФА
Европа17:25
Аморим начал чистку в Милане
Европа16:48
Галатасараю предложили огромные деньги за Осимхена
Европа16:43
Полузащитник Карпат отправился в аренду во второй польский дивизион
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK