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Футбол

Александрия оформила переход одного из лучших бомбардиров УПЛ прошлого сезона

Состав "горожан", вылетевших в Первую лигу, пополнили два игрока Кудривки.
Сегодня, 20:27       Автор: Игорь Мищук
Андрей Сторчоус и Александр Козак / ФК Александрия
Андрей Сторчоус и Александр Козак / ФК Александрия

Александрия объявила о подписании двух игроков Кудривки: атакующего полузащитника Андрея Сторчоуса и вингера Александра Козака.

Об этом сообщает пресс-служба клуба, вылетевшего из УПЛ по итогам прошлого сезона.

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Контракты обоих новичков с Александрией рассчитаны до 31 мая 2028 года.

Детали трансферов не разглашаются, однако, по данным Transfermarkt, оба игрока пополнили состав "горожан" в статусе свободных агентов.

31-летний Сторчоус в минувшем сезоне провел в составе Кудривки 30 матчей во всех турнирах, отличившись 12 голами и одним асситом. Все свои мячи полузащитник забил в поединках чемпионата, став одним из лучших бомбардиров УПЛ.

На счету 31-летнего Козака четыре гола и три результативные передачи в 31 матче за Кудривку в прошлой кампании.

Напомним, что по итогам прошлого сезона Александрия вылетела в Первую лигу, уступив в переходных матчах Левому Берегу. В то же время Кудривка сохранила прописку в высшем дивизионе, одолев в плей-офф за выживание Агробизнес.

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