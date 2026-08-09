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Бывшую звезду Шахтера арестовали в Бразилии

Жадсон оказался за решеткой после обвинений в домашнем насилии.
Вчера, 18:50       Автор: Игорь Мищук
Жадсон / Getty Images
Жадсон / Getty Images

Бывший полузащитник Шахтера Жадсон угодил в громкий скандал, оказавшись за решеткой по подозрению в домашнем насилии и нанесении телесных повреждений своей партнерше.

Как сообщает Globo Esporte, 42-летний экс-футболист был арестован в субботу, 8 августа, в бразильском городе Камбе, штат Парана.

По информации издания, Жадсон был задержан после обращения женщины в полицию. По ее словам, накануне вечером между ними возникла ссора, в ходе которой он схватил ее за шею обеими руками и пытался задушить, оставив следы.

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При этом партнерша бразильца заявила, что это был уже не первый подобный случай, когда он применял к ней физическую силу, однако ранее она в полицию не обращалась.

Во время осмотра потерпевшей правоохранители обнаружили и зафиксировали видимые следы насилия на шее.

Жадсона доставили в следственный изолятор, и ему были предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений и клевете в отношении женщины, хотя сам экс-футболист свою вину отрицает.

Адвокат бразильца в свою очередь подал ходатайство о его временном освобождении из-под стражи на время расследования.

Напомним, что Жадсон выступал за Шахтер с 2005 по 2012 год. Вместе с "горняками" полузащитник пять раз становился чемпионом, выиграл два Кубка и Суперкубка Украины, а также завоевал Кубок УЕФА в 2009 году, забив победный гол в финале с Вердером (2:1 д.в.). Профессиональную карьеру бразилец завершил в 2022 году.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Жадсон

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