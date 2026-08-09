iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Голден Стейт готовится к эпохе после Карри

Клуб назвал следующий сезон переходным.
Вчера, 14:50       Автор: Валентина Чорноштан
Голден Стейт лого / Getty Images
Голден Стейт лого / Getty Images

Голден Стейт после непопадания в плей‑офф в прошлом сезоне переосмыслил наличие своих игроков, хочет сделать ставку на развитие нынешнего состава и не планирует крупных долгосрочных приобретений.

Как сообщает издание NBC Sports, Уорриорз сохранили Дрэймонда Грина, Де’Энтони Мелтона, Эла Хорфорда, Кристапса Порзингиса и Чарльза Бэсси, а также выбрали Якселя Лендеборга на драфте.

Также клуб рассчитывает получить значительно больше финансовой свободы следующим летом, когда завершатся контракты Грина, Джимми Батлера и Стефена Карри.

Напомним, что ранее генеральный менеджер команды Майк Данливи отмечал, что команда намерена искать возможности для усиления внутри нынешнего ростера и закладывать основу для долгосрочного успеха.

Тем временем звезда Далласа возвращается после травмы, Маверикс делает большую ставку на 34‑летнего защитника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стейт Уорриорз

Статьи по теме

СМИ раскрыли будущее Карри в Голден Стейт СМИ раскрыли будущее Карри в Голден Стейт
Дюрент сравнил Сиксерс и Уорриорз Дюрент сравнил Сиксерс и Уорриорз
Уорриорз готовы воссоединить легендарный дуэт Уорриорз готовы воссоединить легендарный дуэт
Стефен Карри прокомментировал возможный переход Леброна в Уорриорз Стефен Карри прокомментировал возможный переход Леброна в Уорриорз

Видео

Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе
Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ Динамо, Шахтера и Кривбаса, также в Португалии сыграет Бенфика с украинцами в составе
просмотров
Свитолина легко преодолела третий раунд турнира в Торонто
просмотров
УПЛ: Кривбасс победил Зарю, Шахтер одолел Эпицентр, а Динамо обыграло Верес
просмотров
Костюк вылетела в 1/8 финала турнира в Торонто
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:45
Европа23:45
Защитник Челси перешел в итальянский клуб
Бокс22:48
"Титул наш": Шелестюк отреагировал на завоевание пояса WBO International
Украина22:20
Календарь Динамо: "бело-синие" стартовали в УПЛ с победы над Вересом
НБА21:58
Умер пятикратный чемпион НБА и член Зала славы
Европа21:09
Защитник сборной Франции вернулся в ПСЖ
Украина20:30
УПЛ: Кривбасс победил Зарю, Шахтер одолел Эпицентр, а Динамо обыграло Верес
Украина20:10
Динамо благодаря позднему пенальти одолело Верес
Украина19:50
Календарь Шахтера: "горняки" одержали победу над Эпицентром в матче УПЛ
Европа19:35
Мудрик помог Челси вырвать ничью в спарринге
Другие страны18:50
Бывшую звезду Шахтера арестовали в Бразилии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK