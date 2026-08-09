Голден Стейт готовится к эпохе после Карри

Голден Стейт после непопадания в плей‑офф в прошлом сезоне переосмыслил наличие своих игроков, хочет сделать ставку на развитие нынешнего состава и не планирует крупных долгосрочных приобретений.

Как сообщает издание NBC Sports, Уорриорз сохранили Дрэймонда Грина, Де’Энтони Мелтона, Эла Хорфорда, Кристапса Порзингиса и Чарльза Бэсси, а также выбрали Якселя Лендеборга на драфте.

Также клуб рассчитывает получить значительно больше финансовой свободы следующим летом, когда завершатся контракты Грина, Джимми Батлера и Стефена Карри.

Напомним, что ранее генеральный менеджер команды Майк Данливи отмечал, что команда намерена искать возможности для усиления внутри нынешнего ростера и закладывать основу для долгосрочного успеха.

Тем временем звезда Далласа возвращается после травмы, Маверикс делает большую ставку на 34‑летнего защитника.

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