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Баскетбол

Уорриорз готовы воссоединить легендарный дуэт

Они следят за Дюрантом и звёздами Орландо.
Сегодня, 11:51       Автор: Валентина Чорноштан
Голден Стейт / Getty Images
Голден Стейт / Getty Images

Голден Стэйт по‑прежнему рассматривает возможность возвращения Кевина Дюранта.

Уорриорз не отказались от идеи вновь объединить Дюранта со Стефеном Карри. Ранее клуб уже пытался вернуть форварда, когда тот выступал за Финикс, но сам игрок не поддержал такой вариант, сообщает Clutch Points.

При этом Хьюстон не намерен расставаться с Кевином этим летом, несмотря на интерес со стороны нескольких команд, включая Детройт.

Также Голден Стэйт следит за ситуацией в Орландо. Они проявляют интерес к лидерам Мэджик Паоло Банкеро и Францу Вагнеру на фоне очередной смены главного тренера.

К слову, тренер сборной Украины по баскетболу возглавил португальскую команду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стейт Уорриорз

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