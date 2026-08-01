Интер хочет подписать полузащитника Ливерпуля

Интер продолжает работать над трансфером полузащитника Ливерпуля Кертиса Джонса, передаёт The Athletic.

Миланский клуб готов увеличить предложение до 35 миллионов евро, однако мерсисайдцы по‑прежнему оценивают игрока минимум в 40 миллионов.

Добавим, что в Ливерпуле готовы сохранить хавбека даже с риском потерять его бесплатно, если не получат устраивающую их сумму.

Напомним, что контракт Джонса действует до лета 2027 года, и клуб не исключает продления соглашения, хотя переговоры по новому контракту пока не ведутся.

К слову, Тонали рассказал, как он выбрал Тоттенхэм вместо возвращения в Италию.

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