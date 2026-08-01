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Футбол

Интер хочет подписать полузащитника Ливерпуля

Мерсисайдцы рискуют потерять Джонса.
Сегодня, 08:48       Автор: Валентина Чорноштан
Кертис Джонс / Getty Images
Кертис Джонс / Getty Images

Интер продолжает работать над трансфером полузащитника Ливерпуля Кертиса Джонса, передаёт The Athletic.

Миланский клуб готов увеличить предложение до 35 миллионов евро, однако мерсисайдцы по‑прежнему оценивают игрока минимум в 40 миллионов.

Добавим, что в Ливерпуле готовы сохранить хавбека даже с риском потерять его бесплатно, если не получат устраивающую их сумму.

Напомним, что контракт Джонса действует до лета 2027 года, и клуб не исключает продления соглашения, хотя переговоры по новому контракту пока не ведутся.

К слову, Тонали  рассказал, как он выбрал Тоттенхэм вместо возвращения в Италию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Интер Милан Кертис Джонс

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