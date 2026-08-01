Тонали рассказал, как он выбрал Тоттенхэм вместо возвращения в Италию

Признал, что итальянские клубы не могут конкурировать с английскими финансово.

Новичок Тоттенхэма Сандро Тонали рассказал, почему этим летом не смог вернуться в чемпионат Италии.

По словам итальянца, клубы Серии А были готовы платить ему зарплату, однако не смогли позволить себе трансфер, который обошёлся Тоттенхэму в 100 миллионов фунтов с учётом бонусов.

Тонали отметил, что вариант с продолжением карьеры в Англии оказался лучшим для него и его семьи. Об этом передаёт BBC.

Также хавбек признался, что после коротких переговоров сразу понял, что хочет перейти именно в лондонский клуб.

Тем временем клуб из Серии А собирается выкупить защитника из Бундеслиги.

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